Betrapt in de lesbobar: ’Blue Jean’ is akelig actueel

Wat: film, drama

Regie: Georgia Oakley

Met: Rosy McEwen, Kerrie Hayes, , Lucy Halliday

In 1988 maakte Thatchers conservatieve regering met Section 28 ruim baan voor een serie van lokale wetten, waarin het ‘propageren van homoseksualiteit’ verboden werd. Jean is in die tijd samen met Viv, met wie zij sinds haar scheiding een relatie heeft. Na school duikt liever ze met haar en ander vriendinnen de lesbobar in, dan dat zij zich met collega’s vol tankt in de lokale pub. Wel schermt zij dat deel van haar leven zorgvuldig af in dit veelbelovende regiedebuut.

Kaartenhuis wankelt

Als de gymdocente tijdens het uitgaan een leerlinge tegen het lijf loopt, begint het kaartenhuis van haar geheime bestaan echter te wankelen. Jean voelt zich kwetsbaar en probeert hardnekkig de boel overeind te houden, maar verloochent daarbij zichzelf én anderen. Intussen neemt Viv, die haar geaardheid met trots uitdraagt, niet langer genoegen met een plekje in de coulissen.

Dat een mogelijke Amerikaanse presidentskandidaat recent een ‘don’t say gay’-wet ondertekende, maakt deze film extra actueel. Toch zijn het vooral de persoonlijke worstelingen waarmee het vormvaste Blue Jean scoort. Daarbij mag niet alleen regisseur Georgia Oakley op het schild worden gehesen, maar ook hoofdrolspeelster Rosy McEwen maakt hier een verpletterende indruk. Gaan we vast nog veel van horen.

✭✭✭✭