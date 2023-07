Judi Dench kan bijna niet meer zien: ’Vreselijk om zo afhankelijk te zijn’

De Britse noemt het afschuwelijk. „Het is vreselijk om zo afhankelijk te zijn van mensen”, vertelt ze aan de Sunday Mirror. „Ik kan niets zien op filmsets”, zegt ze. „En ik kan niet genoeg zien om te lezen.”

Toch heeft Dench ermee leren omgaan. „Je weet dat je er gewoon mee moet omgaan. En door moet gaan”, zegt ze, al blijft het wel lastig. „Het is moeilijk voor me als ik een grote rol heb. Ik heb daar nog geen manier voor gevonden. Ik heb zoveel vrienden die me het script willen leren, maar ik heb een fotografisch geheugen.”