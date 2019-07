Nieuwe film Gouden Palmwinnaar opent Venetië

In The Truth worden de hoofdrollen vertolkt door Catherine Deneuve, Juliette Binoche en Ethan Hawke. De film vertelt over een Franse filmster die na de publicatie van haar openhartige memoires haar dochter en echtgenoot weer ontmoet. Het weerzien loopt uit op een confrontatie waarin oude rekeningen worden vereffend.

Hoewel Kore-eda regelmatig in competitie in Cannes heeft gedraaid, gingen er ook eerder films van de Japanner in Venetië in première.