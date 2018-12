Rebel Wilson deelt #metoo-verhaal

„Ik heb aan de andere kant van de oceaan in een bubbel geleefd omdat ik nieuwe comedy aan het creëren was, maar het is zwaar om over al die verhalen over seksueel misbruik in Hollywood te horen. Zoals jullie weten ben ik een sterk en zelfverzekerd persoon, maar ook ik heb een verhaal te vertellen”, begint Rebel.

Wilson kwam twee keer in een situatie terecht waarbij ze werd geconfronteerd met seksueel ongepast gedrag. De eerste keer was met een ’mannelijke ster met een machtige positie’. Hij nodigde Rebel uit bij hem in de kamer en vroeg haar meerdere keren haar vinger in zijn kont te steken. „Later werd ik bedreigd door een vertegenwoordiger van de ster. Hij zei dat ik aardig moest zijn en de mannelijke ster moest steunen. Ik weigerde. De hele gebeurtenis was walgelijk. Ik heb het meer ongecensureerde verhaal aan honderden mensen in de industrie vertelt om ze te waarschuwen voor dit individu.”

Eerder in haar carrière werd Rebel uitgenodigd in de hotelkamer van een ’topregisseur’. Voordat er iets kon gebeuren werd de regisseur gebeld door zijn vrouw en kon Wilson ontsnappen. „Ik realiseer mij dat niet iedereen zo veel geluk heeft gehad. Het is verdrietig om te horen hoe vaak ongepast gedrag en seksueel misbruik voorkomt. Ik weet dat mijn verhalen niet zo verschrikkelijk zijn als die van andere vrouwen en mannen, maar als je zoiets ooit hebt meegemaakt dan weet ik een beetje hoe je je voelt. Ik weet dat ik voortaan niet meer zo beleefd zal zijn als ik dergelijk gedrag ooit nog tegenkom, of het mij nou overkomt of een ander.”