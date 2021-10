Premium Het beste van De Telegraaf

Dagboeken alleskunner gebundeld op 75e geboortedag Het eeuwige jongenshart van Bram Vermeulen

Door Rick Kraus Kopieer naar clipboard

Omarmd door Vlaanderen en niet altijd begrepen door het grote publiek in Nederland. Exact 75 jaar geleden zag artistieke duizendpoot Bram Vermeulen het levenslicht. Ⓒ ANP/HH

Zanger, muzikant, volleybalinternational, schilder, theatermaker, dichter, programmamaker en bovenal een subliem liederenschrijver. Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat Bram Vermeulen werd geboren. Ter ere daarvan brengen zijn dochters Tamara en Katarina Het eeuwig jongenshart uit, een bundeling van 67 dagboeken die de helft van Neerlands Hoop sinds 1984 bijhield. „Bram was iemand die om negen uur ’s ochtends al een gesprek kon hebben over kwantummechanica.”