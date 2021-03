Griezelig: model met nest slangen in haar

Still uit de video ’Spawn’. Ⓒ Beeld Juul Kraijer

Mensen met slangenvrees ofwel ofidiofobie doen er verstandig aan de expositie van Juul Kraijer in de Schiedamse Ketelfactory te vermijden. Want in haar presentatie S spelen vrouwen en slangen de hoofdrol. Gespleten tongen, giftanden en kronkelend addergebroed duiken op in haar tekeningen, foto’s, fonkelnieuwe collages en de video-installatie Spawn. Vooral die laatste is van een betoverende schoonheid. Alsof een Art Nouveau tekening van Medusa tot leven is gekomen.