Anouk Hoogendijk en Rafael van der Vaart in campagne Kro-Ncrv tegen homofobie

De lancering van de campagne valt gelijk met de start van de KroNcrv-serie De roze supporters op NPO 3, die maandagavond wordt uitgezonden. Met de actie en de serie wordt aandacht gevraagd voor opstaan tegen homohaat, zowel op de tribunes van professionele clubs als langs de lijn bij het kindervoetbal.

„Dit gedrag op de tribunes doet zoveel mensen pijn. Dat moet echt stoppen”, zegt Hoogendijk over de actie. „De liefde voor voetbal én de club moet ons verbinden. Zulke spreekkoren en opmerkingen verpesten het zo voor alle supporters én de spelers.”

De Kro-Ncrv zegt meer dan een omroep met inspirerende content te willen zijn, maar ook mensen in beweging te willen brengen „als de solidariteit in het gedrang komt”, aldus omroepdirecteur Peter Kuipers. „Zoals we ook afgelopen jaar hebben gedaan met een in regenboogkleuren verlichte Westerkerk tijdens Pride Amsterdam, of tijdens Paarse Vrijdag met acties voor middelbare scholieren. Want alleen met elkaar maken we een meer verbonden samenleving.”