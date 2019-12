Brad Pitt feest opnieuw met Jennifer Aniston

Volgens ooggetuigen arriveerde Brad als een van de eersten en vertrok hij nadat de meeste gasten het feest al verlaten hadden. Brad was eerder dit jaar ook bij de 50e verjaardag van Jennifer.

In januari staan Pitt en Aniston opnieuw tegenover elkaar, omdat ze beide genomineerd zijn voor een Golden Globe. Hoewel fans de twee graag weer samen zien komen, is daar volgens bronnen geen sprake van. „Ze gaan goed met elkaar om, maar zijn de afgelopen vijftien jaar elk hun eigen weg gegaan. In die periode hebben ze de strijdbijl begraven en vinden ze het leuk om in elkaars gezelschap te verkeren als goede vrienden. Ze wensen elkaar niets dan het beste toe.”

Bekijk ook: Het spraakmakende liefdesleven van Brad Pitt

Brad Pitt en Jennifer Aniston in goede tijden