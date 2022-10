Premium Het beste van De Telegraaf

Horror ’November’: duivels gezinsgeluk wordt duur betaald

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Wie nu, de eerste november, begint in de nieuwe thriller van Thomas Olde Heuvelt, kan van dag tot dag meeleven met de bewoners van Bird Street in de fictieve Amerikaanse plaats Lock Haven, nabij Seattle. November is echter maar moeilijk weg te leggen en bovendien speelt het tweede deel zich al af in 2023: zo lang is de spanning niet te houden!