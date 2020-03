Altin Gün cancelt toer na uitstel Coachella

Het festival wordt nu verplaatst van april naar oktober. Altin Gün laat op hun Facebookpagina weten dat zij proberen hun concert in het El Rey Theatre in Los Angeles en hun twee Big Sur-shows ook naar deze periode verplaatsen.

De Amsterdammers doen het goed over de grens. Afgelopen januari werd de band nog genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best World Music Album met hun plaat Gece.