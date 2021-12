Premium Cultuur

Koude rillingen bij een ’moderne medea’

„De samenleving is niet gemaakt voor mannen, maar om mannen te stoppen.” Deze heldere, haast onderkoelde analyse volgt na een ijzingwekkende onthulling van de vrouw die dan al ruim een uur ogenschijnlijk luchtig en soms zelfs met de nodige afstand over haar eigen leven heeft staan vertellen. Het is ...