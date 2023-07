Premium Het beste van De Telegraaf

Gesteggel om Franse wijngaard duurt voort Angelina Jolie haalt uit naar Brad Pitt: ’Hij gedraagt zich als een klein kind’

De strijd om Château Miraval, de wijngaard van Brad Pitt (59) en Angelina Jolie (48), is nog altijd niet gestreden. In nieuwe rechtbankdocumenten steekt de actrice de draak met haar ex-man. „Hij is een acteur, geen wijnboer.”