Reinout Oerlemans officieel geïnstalleerd als honorair consul

„Wat een trots moment. Reinout is officieel geïnstalleerd als honorair consul. Hij is ingezworen door consul-generaal Dirk Janssen en dat allemaal in onze eigen achtertuin”, aldus Danielle, die een aantal foto’s van de plechtigheid deelde.

In maart werd bekend dat Oerlemans door het ministerie van Buitenlandse Zaken was gevraagd voor deze vrijwilligersfunctie. De televisieproducent gaat zijn hulp bieden aan mensen in het bedrijfsleven, maar ook aan Nederlanders die in de problemen zijn gekomen bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vermissing of overlijden. In totaal zijn er bijna 300 honorair consuls in de hele wereld actief.

„Ik ben vereerd om de Nederlandse regering hier in Los Angeles te vertegenwoordigen en om Nederland, waar ik geboren ben, te verbinden met Los Angeles, de plek die ik mijn thuis noem”, liet Oerlemans destijds weten.