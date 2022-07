’Britney Spears maakt comeback met Elton John-duet’

Bronnen zeggen tegen de entertainmentsite dat het liedje volgende maand uitkomt. Het zou de eerste single van Spears zijn sinds Slumber Party, dat in 2016 uitkwam. Volgens Page Six heeft John zelf Spears benaderd. "Hij is een enorme Britney-fan. Ze hebben een remix van Tiny Dancer gemaakt als duet en het is fantastisch", aldus een insider.

Spears hintte er al eerder op dat ze klaar is om weer aan het werk te gaan. Ze ging de afgelopen tijd vooral gebukt onder het jarenlange curatorschap van haar vader, dat vorig jaar werd beëindigd.