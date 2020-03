Rockband Bökkers stopt

De laatste tour start op 14 maart op het Overijsselse tentfeest Loo-Bathmen. De concertreeks wordt een Best Of Tour van alle zeven albums die de band de afgelopen jaren uitbracht. De datum van het allerlaatste optreden is nog niet bekend, maar vindt waarschijnlijk ergens eind januari volgend jaar plaats.

Wellicht kunnen de fans zich troosten met de woorden van frontman Hendrik Jan Bökkers: „Ik ga volgend jaar nog wel wat shows doen, maar ik ga er deze tour nog even rustig over nadenken hoe dit eruit gaat zien. Net zoals de andere bandleden dat gaan doen.”

Bökkers is vooral bekend van het liedje Iederene hef een reden, een cover van Matt Simons’ Catch & Release. De single staat sinds 2017 in de Top 2000 van Radio 2.