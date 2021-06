Marco Borsato bevestigt relatie met Leontine: ’Het is aan’

„We hebben een soort van verkering, weer. Het is aan”, aldus Marco. Wel zegt hij dat de breuk, die een jaar duurde, destijds definitief was. „Daarom zijn we ook nog heel voorzichtig.”

De zanger hintte donderdag al op een liefdeshereniging met zijn ex. „Ze zijn overal...”, deelde Marco in zijn Instagram Stories bij een groep fladderende vlinders. In een volgende post voegde hij toe: „In the air...” met een aantal bewegende hartjes. Leontine deelde het bericht van Marco’s vlinders ook met haar volgers.

Daten

Vorige maand werd duidelijk dat Marco en Leontine weer aan het daten zijn. Begin deze maand vertelde Marco al aan De Telegraaf dat hij en Leontine het weer gezellig hebben.

Marco maakte in februari 2020 bekend dat zijn huwelijk van bijna 22 jaar met Leontine op de klippen was gelopen. De laatste tijd worden ze geregeld samen gespot, onder meer tijdens een zonnige vakantie op het Spaanse eiland Ibiza.