Keith Urban: ’Nicole Kidman heeft me bevrijd’

„Nic heeft zeker de afgelopen vijf tot zes jaar een grote impact gehad op mijn muziek. Ze had een andere muzikale smaak dan ik toen we elkaar ontmoetten”, vertelt de 52-jarige countrymuziekster in het tijdschrift Stellar. „Het heeft me echt bevrijd, ze heeft me laten kennismaken met muziek die ik al die tijd had gemist.”

Eerder dit jaar sprak Keith Urban ook al over de invloed van Nicole Kidman op zijn muziekcarrière en creativiteit. Hij gaf toen ook toe dat ze geen enkele behoefte voelen om een uitstapje te maken naar elkaars vakgebied. „Ik heb geen interesse in acteren. Nic heeft geen interesse om muzikant te worden. Het zorgt voor een harmonieuze doorstroming in ons huis. Maar er bestaat geen twijfel over dat Nic een enorme invloed heeft gehad op mijn creativiteit, simpelweg vanwege de manier waarop ze de dingen zo gedurfd aanpakt. Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze ergens naartoe gaat, ongeacht of ze denkt dat ze het kan of niet.”