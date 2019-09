Ⓒ EPA

VENETIE - Actrice en voormalig supermodel Monica Bellucci (54) is nog steeds blij met Irréversible uit 2002: berucht vanwege een gewelddadige verkrachtingsscène van bijna tien minuten lang, met haar in de rol van slachtoffer. In Venetië noemt de geboren Italiaanse het zelfs ‘een feministische film’.