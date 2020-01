Postuum nieuw nummer verschenen op geboortedag Bowie

De eerste single heet The Man Who Sold The World en is opgenomen in 1997. Vanaf volgende week wordt er elke week tot aan de release van de EP op 14 februari een liedje uitgebracht. De complete EP draagt de titel Is It Any Wonder?. Op 18 april verschijnt er tevens een nieuwe versie van het in 2017 uitgebrachte album ChangesNowBowie, dat bestaat uit negen songs.

Vrijdag is het precies vier jaar geleden dat David Bowie overleed.