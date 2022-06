Premium Het beste van De Telegraaf

Zal hij zijn grootmoeder ooit nog in leven zien? ’Familiefeestje werd voor Harry een regelrechte ramp’

Door Evert Santegoeds

Ze waren er, Harry en Meghan tijdens de feestelijkheden gehouden voor het 70-jarig troonsjubileum van Queen Elizabeth in Londen weliswaar bíj... maar daar leek alles wel mee gezegd. Ⓒ ANP/HH

Nadat hij zondagavond met Meghan landde op het vliegveld van Los Angeles, was aan het gezicht van prins Harry te zien dat hij het weekend ervoor in Londen bepaald niet de tijd van zijn leven heeft gehad. Het weerzien met zijn familie verliep, na alles wat was voorgevallen, buitengewoon koeltjes. De hertog en hertogin van Sussex waren niet alleen verbannen van het beroemde balkon van Buckingham Palace, de placering van de twee tijdens de dankdienst voor de koningin in St. Paul’s Cathedral – in een ander vak dan de royals en zelfs búíten hun zicht – was zelfs buitengewoon vernederend.