Topstuk ’Ni Sadri’Willem Hofker onder de hamer Recordopbrengst verwacht voor Bali-danseres

Door Thea Detiger Kopieer naar clipboard

Seline Hofker bij het meisjesportret dat haar oudoom schilderde. Ⓒ Fot Ralph Kämena

Een van de topstukken op de veiling van het Zeeuws Veilinghuis van 23 november is het portret dat Willem Gerard Hofker maakte van de betoverende Balinese danseres Ni Sadri. Hofker schilderde het enkele maanden nadat hij zich in juni 1938 met zijn vrouw, kunstenares Maria Hofker-Rueter, op het Indonesische eiland Bali had gevestigd. Opvallend is het grote formaat en de hoge kwaliteit.