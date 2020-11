Veronica Inside-mannen blikken vooruit op 2021 in nieuwe special

„Het klopt dat we werken aan een speciale en extra lange aflevering van VI”, meldt Talpa vrijdag over de special. Maar het nieuwe programma zal niet alleen maar over voetbal gaan. De presentatoren willen in de uitzending, die op 2 januari op de buis verschijnt, een vooruitblik geven op 2021.

Voor het publiek is ook een rolletje weggelegd. „Wilfred, Johan en René voorspellen samen met héél Nederland wat komend jaar gaat brengen”, aldus Talpa.

De toekomst van Veronica Inside leek eind juni onzeker na vermeende racistische grappen en onderlinge ruzie. Van der Gijp en Derksen voelden zich verraden door Genee door de opzet van de racisme-uitzending en zeiden geen zin meer te hebben in het programma. De laatste aflevering van het afgelopen seizoen werd vervolgens geschrapt. Een paar weken later werd bekend dat Veronica Inside toch weer zou terugkeren. De mannen waren daarvoor met elkaar en Talpa-baas John de Mol in gesprek gegaan.