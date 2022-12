Advocaat Nick Carter: ’Beschuldigingen seksueel misbruik volledig onwaar’

In de aangifte van Shannon Ruth, de vrouw in kwestie, doen ook nog drie anonieme aangeefsters hun verhaal. Zij zeggen tussen 2003 en 2006 ook door Carter seksueel mishandeld te zijn. Holtz spreekt alle beschuldigingen tegen. „Mevrouw Ruth doet al een aantal jaren valse beschuldigingen over Nick en die beschuldigingen zijn in de loop van de tijd steeds veranderd”, stelt Carters advocaat. „We twijfelen er niet aan dat de rechtbank zich snel zal realiseren dat deze beschuldigingen vals zijn.

Ruth claimt seksueel misbruikt te zijn door Carter toen zij zelf zeventien jaar oud was. Volgens de vrouw nodigde de Backstreet Boys-zanger, die toen twintig jaar oud was, haar uit in zijn tourbus na een concert. Ze beweert dat hij haar alcohol toediende. Ook zou Carter Ruth hebben bevolen hem oraal te bevredigen.