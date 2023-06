Niks nieuws voor de kijker, maar voor zomer-tv is Marcel & Gijs gezellig om naar te kijken

Derksen stak sinds vorig jaar zijn enthousiasme voor Van Roosmalen en Groenteman niet onder stoelen of banken. Hij was een vaste kijker van Media Inside, het programma van Van Roosmalen en Groenteman bij BnnVara waarin andere media op de hak werden genomen door het duo. Bij VI bepleitte hij regelmatig dat de twee HLF8 op SBS zouden moeten vervangen. Niemand – van Talpa-leiding tot tafelgasten – leek dat echter te zien zitten.

Derksen zette desondanks zijn strijd dapper voort. Hij keek namelijk graag naar het programma met zijn vrouw, vertelde hij. ’Zo slecht dat het goed is’, zo prees hij de onderkoelde ironische stijl van het BnnVara-duo.

Met resultaat. Het leidde aanvankelijk tot wat gefronste wenkbrauwen (’gaat dit het SBS-publiek weten te bekoren?’), maar daar zitten ze maandag. In een recente explosieve uitzending van VI waar Van der Gijp en Van Roosmalen in een woordenwisseling met elkaar belandden, benadrukte Van Roosmalen nog niet echt een duidelijke invulling te hebben voor zijn show.

De invulling blijkt vooral een variatie op hun programma Media Inside, maar dan zonder de hoeveelheid rubrieken die kenmerkend zijn voor dat programma. Over de gasten is goed nagedacht, lijkt het. De keuze is gevallen op Jan Slagter en Thierry Aartsen, twee mannen die wat beter bij het SBS6-publiek passen dan hun normale gasten.

„Gesloopt door de voorbereiding”, was Van Roosmalen. „Waar zijn we aan begonnen?”, vult Groenteman aan. Een grote verandering van wat de twee altijd doen lijkt het echter niet. Ze praten op hun typerende ironische toon, Van Roosmalen maakt de mensen hier en daar aan het lachen en er zijn wat filmpjes en foto’s met het nieuws van de dag.

Running gag

Niks nieuws onder de zon. Slagter – die jarenlang een running gag was voor de twee en eindelijk een keer aanschuift bij de mannen – nam het op voor Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers. Hij vond dat er wel genoeg gestraft was inmiddels. Het ging over een gênante foto van Joep Schreuder, over de gravinfluencer Eloise die in een filmpje een racistische man aansprak, duurdere aardappels en Aartsen kwam iets vertellen over het VVD-congres en asielzoekers. Sophie Hermans kreeg er ook nog even van langs.

Iets nieuws krijgt de kijker niet, Marcel & Gijs is eerder een uitgeklede versie van Media Inside. Maar voor zomer-tv is het gezellig om naar te kijken. De reden waarom VI zo populair is, is vooral omdat ze elke avond een toegankelijk kroeggesprek op gang weten te brengen. Dat is een fijne afwisseling met de andere talkshows met vastgebeitelde, vaak serieuze items van tien minuten. Die potentie heeft dit duo ook. Het blijft alleen de vraag of de SBS6-kijker de kroeg van Marcel en Gijs echt elke avond binnen wil blijven lopen komende tijd.