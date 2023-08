’Geen afscheidsbrief bij lichaam Euphoria-ster Angus Cloud gevonden’

Cloud werd bekend in zijn rol als drugsdealer Fezco in de serie Euphoria en overleed ruim twee weken geleden op 25-jarige leeftijd in zijn slaapkamer. Het is nog altijd niet precies duidelijk waardoor hij is overleden, maar volgens zijn familie had hij het moeilijk na het overlijden van zijn vader. Die stierf een week eerder. „We hopen dat zijn dood kan helpen bij het idee voor anderen dat je niet alleen bent in deze strijd, en die niet in stilte moet voeren”, aldus zijn familie in een statement eerder.

De moeder van Cloud reageerde in een bericht op sociale media eerder ook op geruchten over zelfmoord. „Vrienden, ik wil dat jullie allemaal weten dat ik jullie liefde voor mijn familie in deze moeilijke tijd waardeer”, begon Lisa haar bericht. „Berichten op sociale media suggereren dat het gaat om een opzettelijke dood. Ik wil dat jullie weten dat dat niet het geval is. Ik weet niet wat hij in zijn lichaam heeft gestopt. Ik weet alleen dat hij zijn hoofd op het bureau heeft gelegd waaraan hij werkte aan kunstprojecten, in slaap is gevallen en nooit meer wakker is geworden.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113, 113 of www.113.nl.