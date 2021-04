Steun boekhandel met ’Applaus’

Liefde is als de wind, zeggen de Fransen, je weet nooit waar die vandaan komt. Voor John en Jeanne springt de vonk over in maart 1968, het jaar waarin studenten wereldwijd revolutie kraaien en alles anders moet. Op een Amerikaanse feestje, waarvoor John zelfgedraaide Indische balletjes heeft meegebracht ontmoet hij zijn grote liefde. Precies 52 jaar later, een leven vol ups en downs verder, ligt ’opa balletje’ zoals zijn kleinkinderen hem noemen, ingetubeerd op de IC. Door corona klinkt zijn ademhaling ’als krakend verse sneeuw.’