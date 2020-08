Dubbel verdriet voor Helmut Lotti: verliest vader en tante

Luc Lotigiers overleed vorige week donderdag op 73-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. „We zullen je missen, papa. 73 jaar, het is veel te jong. Maar je had genoeg afgezien. We will love you forever”, schreef Helmut bij een foto van zijn vader op Facebook.

Een dag na de uitvaart moest de familie Lotigiers een tweede verlies verwerken. Zaterdag overleed Cecile, een zus van Luc.