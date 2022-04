Ellen DeGeneres heeft laatste aflevering talkshow opgenomen

„Vandaag hebben we de laatste aflevering van The Ellen Show gefilmd, die 26 mei wordt uitgezonden” begint DeGeneres haar bericht. „Toen we met de show begonnen in 2003 waren er nog geen iPhones. Was er nog geen sociale media. Waren huwelijken tussen dezelfde sekses nog niet toegestaan. We hebben de wereld zien veranderen, soms ten goede maar soms ook niet. Maar wat er ook gebeurde, het was altijd mijn doel om een show neer te zetten waar we allemaal konden samenkomen en een uur met elkaar konden lachen. Om uitgenodigd te mogen worden in jullie levens is het grootste privilege geweest dat ik heb gekend en het heeft me veel plezier gebracht.”

Vorig jaar werd bekend dat The Ellen DeGeneres Show na bijna twee decennia zou gaan stoppen. DeGeneres wilde iets anders gaan doen, omdat ze bij het maken van haar show niet meer werd uitgedaagd. Die mededeling kwam na een periode waarin de presentatrice onder vuur lag nadat een aantal (ex-)medewerkers uit de school was geklapt over een nare sfeer achter de schermen bij de show. Er werden drie eindredacteuren ontslagen en DeGeneres trok in haar programma het boetekleed aan.