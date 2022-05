Premium Het beste van De Telegraaf

Avonturen luchtvaartpionier naar witte doek Ooit een nationale held, nu bijna vergeten: leven ’fantastische’ Dick Asjes verfilmd

Door Bernice Breure

Als vicepresident/directeur van Verolme helpt Dick Asjes (r.) Cornelis Verolme in een veiligheidsvest, kort voor een helikoptervlucht. Ⓒ Foto ANP/HH

Het is een nagenoeg vergeten geschiedenishoofdstuk, maar begin jaren dertig was de Pander Postjager hét gesprek van de dag. Net als luchtvaartpionier Dick Asjes, de man achter dit toestel van hout en linnen dat wordt gezien als het meest iconische vliegtuig ooit in Nederland gebouwd. Nu is een speelfilm over deze avonturier in de maak. „Mijn vader had het idee van een film over zijn leven vast heel leuk gevonden.”