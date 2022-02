Hailey Bieber denkt nog niet aan gezinsuitbreiding: ’We hebben de tijd’

„Zodra vrouwen trouwen wordt hen gevraagd wanneer er aan kinderen begonnen wordt. Alsof dat direct de meest logische stap is. Maar er zijn nog genoeg dingen die ik zakelijk wil bereiken, is dat dan niet belangrijk? Ik dacht altijd dat ik op jonge leeftijd moeder zou worden, totdat ik 25 werd en dacht: maar dat is nog steeds heel jong. Dus we hebben de tijd”, aldus Hailey.

Echtgenoot Justin ziet het wel zitten om een groot gezin met zijn vrouw te stichten, zo liet hij eerder weten aan Ellen DeGeneres in haar talkshow. „Wat mij betreft krijgen we het aantal kinderen dat Hailey op de wereld wil zetten, ik zou het liefst een hele ’tribe’ hebben. Maar het is haar lichaam dus ik laat dat besluit aan haar.”