’Thaise koning wil verstoten bijvrouw weer terug’

Over het lot van ’Koi’ deden sinds haar publieke degradatie en vernedering tal van geruchten de ronde. De koning had haar in de gevangenis gegooid, en even leek het zelfs dat ze was overleden. De laatste weken echter werd er gefluisterd dat Vajiralongkorn haar terug wilde. In het openbaar kon daar niet over worden geschreven omdat alle berichtgeving over het koningshuis valt onder de strenge wetten op majesteitsschennis. Alleen wat het paleis zelf naar buiten brengt, is toegestaan, en dan nog passen media zelfcensuur toe.

De koninklijke bijvrouw was ’te ambitieus’, ’begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet’ en ’probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin’, aldus de vorig jaar oktober verspreide verklaring van het paleis. „Het gedrag van de koninklijke gemalin werd als respectloos beschouwd.” ’Koi’ werden al haar adellijke en militaire titels en onderscheidingen afgenomen en alle foto’s van haar met de koning werden verwijderd.

Koninklijke lijfwacht

Sineenat (35), geboren als Niramon Ounprom, was lid van de koninklijke lijfwacht en verkeerde in die hoedanigheid al enkele jaren in de nabijheid van Vajiralongkorn. Ze volgde daarvoor onder meer een opleiding tot verpleegster aan de militaire verpleegopleiding. Daarna doorliep ze verschillende militaire trainingsprogramma’s en kreeg ze een baan in het paleis, waar ze de huidige koning ontmoette.

In 2015 werd ze benoemd in de koninklijke lijfwacht, waar ze met zevenmijlslaarzen door het bevorderingssysteem stapte om generaal-majoor te worden. Haar aanstelling tot officiële concubine zorgde echter voor veel opgetrokken wenkbrauwen omdat in het Thaise koningshuis dat al lang geen gebruik meer was. Bovendien was Vajiralongkorn kort daarvoor voor de vierde keer getrouwd.

De journalist MacGregor Marshall, die het nieuws woensdag openbaar maakte, schrijft veel en vaak over het Thaise koningshuis. Zijn veelal kritische werk is in Thailand verboden en zijn bijdragen op Facebook zijn in Thailand niet te lezen omdat het regime Facebook opdracht heeft gegeven ze te blokkeren.