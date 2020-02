Liefde is een slagveld. Ook in Married at first sight vallen slachtoffers. Henkie en Wenkie houden het beiden niet droog als ze na de laatste ijzige uren van hun huwelijksreis weer op Schiphol staan. Antoine krijgt het in Marbella even te kwaad. En schijnbaar uit het niets slaat de twijfel toe bij Kimberly en Robin. Toestanden!