Poster op schoolbus roept prins Andrew op met FBI te praten

„Als je deze man ziet, vraag hem dan alsjeblieft om de FBI te bellen om hun vragen te beantwoorden”, staat op de poster met een foto van de hertog van York. Ook het telefoonnummer van de FBI en haar website heeft Allred voor het gemak op het plakkaat gezet, zo is te zien op foto’s die verschillende Britse media delen.

De oproep van de advocate komt nadat openbaar aanklager Geoffrey Berman vorige maand zei dat de prins niet bereikbaar was voor de FBI, terwijl hij in november in het beruchte BBC-interview juist zijn volledige medewerking had toegezegd. Een paleisbron ontkende dit vervolgens en zei dat de zoon van koningin Elizabeth nog niet was benaderd.

Ophef

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent, met wie de prins was bevriend, pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik. In het gesprek met de BBC sprak Andrew over de vriendschap. De prins kreeg na het interview veel kritiek. Zo zou hij te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman.

De prins legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer en verdween uit de spotlights. Zijn zestigste verjaardag werd woensdag dan ook stilletjes gevierd.