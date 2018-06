Michiel Mol en Marlous Mens gaan trouwen

Bij een foto waarop te zien is dat Michiel op zijn knieën gaat, schrijft hij: „Putting a ring on it.” Hij had een romantische plek uitgekozen om Marlous om haar hand te vragen; de twee zijn in Parijs en op de achtergrond is de Eiffeltoren te zien.

Voor Michiel wordt het zijn tweede huwelijk. Hij was tot 2011 getrouwd met Paulien Huizinga, met wie hij drie kinderen heeft. Michiel en Marlous hebben een dochter samen, Maaike.