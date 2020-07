Familie Naya Rivera dankbaar voor steun en gebeden

„Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er met ons meeleven en hebben gebeden voor Naya, haar zoon Josey en onze familie. Hoewel we intens verdrietig zijn om het verlies, voelen we ons gezegend om haar nalatenschap te kunnen eren. Naya was ontzettend getalenteerd, maar was vooral een geweldig mens en een fantastische moeder, dochter en zus. Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die met man en macht gezocht hebben naar haar lichaam”, aldus de familie.

„De hemel heeft er een prachtige engel bij. Als familie vragen we hierbij vriendelijk om onze privacy te respecteren gedurende deze zware tijd.”

De 33-jarige actrice werd sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de vierjarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug. Een patholoog in Los Angeles stelde vast dat Rivera om het leven is gekomen door verdrinking.