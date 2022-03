Premium Het beste van De Telegraaf

Huwelijksaanzoeken stromen binnen Zo redt oplichtster Anna Delvey zich in gevangenis: 'Ik heb een assistent'

Op Netflix is de doorgewinterde oplichtster razend populair. De oorspronkelijk Russische Anna Sorokin deed zich in New York voor als de rijke erfgename Anna Delvey en wist zo een behoorlijk vermogen en een luxeleven op te bouwen. In een podcast met Spotify blijkt dat Anna intussen ook in de gevangenis prima haar zaakjes weet te regelen.