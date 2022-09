Sting: ’Ik heb zachtjes gehuild om de Queen’

Verschillende artiesten hebben niet alleen hun deelneming gedeeld, maar benoemen ook de belangrijke rol die de Queen vervulde in hun eigen leven en in dat van anderen. De vorstin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

Simon Cowell laat weten „ongelooflijk bedroefd” te zijn door het overlijden van de koningin. „Ik voel me gelukkig dat we in mijn leven een monarch hebben gehad die erin slaagde om groots leiderschap, traditie en vooruitgang in balans te brengen”, aldus het beroemde jurylid en muziekproducer.

Mick Jagger plaatst op sociale media een persoonlijk bericht, naast de boodschap die hij eerder met The Rolling Stones deelde. „Koningin Elizabeth II is er mijn hele leven geweest. Ik herinner haar als een prachtige jonge dame, tot de zeer geliefde grootmoeder van de natie. Mijn innige deelneming gaat uit naar de koninklijke familie.”

„Net als de rest van de natie heb ik met verdriet vernomen dat koningin Elizabeth is overleden”, schrijft Elton John op sociale media. „Ze was een inspirerend persoon om bij aanwezig te zijn en leidde het land door sommige van de beste en donkerste momenten met elegantie, gevoeligheid en oprechte warmte. Koningin Elizabeth is een enorm onderdeel geweest vanaf mijn kindertijd tot deze dag en ik zal haar enorm missen.”

Ook Victoria Beckham staat stil bij de dood van de vorstin. „Vandaag is niet alleen een verdrietige dag voor ons land, maar voor de hele wereld”, schrijft ze. „Ik ben enorm verdrietig door het overlijden van onze geliefde monarch, hare majesteit de koningin.” „We zullen haar loyaliteit en verdiensten niet vergeten”, vervolgt ze. Beckham stelt dat ze met haar gedachten bij de Britse koninklijke familie is ’in deze vreselijk verdrietige periode’.

Acteur Daniel Craig is ’diep bedroefd’, zo laat hij weten. Craig en de Queen ontmoetten elkaar in 2012, toen zij samen opdoken in een sketch bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. „Ik was, zoals zovelen, diep bedroefd door het nieuws van vandaag en mijn gedachten zijn bij de koninklijke familie, degenen van wie ze hield en iedereen die van haar hield”, zegt Craig. „Ze laat een onvergelijkbare erfenis na en zal enorm worden gemist.”

De Britse band The Rolling Stones deelt hun ’diepste deelneming’ richting de koninklijke familie. De koningin was ’een constante aanwezigheid in hun leven en dat van talloze anderen’, deelt de band.

Actrice Helen Mirren trots te zijn om ’een Elizabethaan’ te zijn. Mirren speelde de Queen in 2006 in de film The Queen en deed dat in 2013 nog eens over in het stuk The Audience op West End. „We rouwen om een vrouw die, met of zonder de kroon, het toonbeeld van adel was”, schrijft Mirren.

„Moge je rusten in vrede”, schrijft Janet Jackson, de zus van Michael Jackson. Daarbij deelt de zangeres een foto van haarzelf, terwijl ze de hand van de Britse koningin schudt.

Volgens zangeres Barbra Streisand werd Elizabeth over de hele wereld gerespecteerd. Net als Jackson deelt ook Streisand een foto waarop ze de hand van de vorstin schudt.

De Amerikaanse rockband Bon Jovi noemt Elizabeth het ’ultieme voorbeeld’ van dienstbaarheid. „Vandaag is een verdrietige dag.”

Ook bekende Nederlanders staan stil bij de dood van de Queen. Zo delen Nicolette van Dam, Fred van Leer, Claudia de Breij en Maik de Boer een foto van Elizabeth op hun sociale media kanalen.