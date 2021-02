Riverdale-actrice heeft zoontje River genoemd

E! wist eerder deze week al te melden dat de actrice een zoontje had gekregen met haar man Michael Kopech, met wie ze momenteel in scheiding ligt. De honkballer was volgens een ingewijde wel aanwezig bij de geboorte.

In haar post schrijft Vanessa donderdag dat de bevalling de zwaarste maar mooiste ervaring uit haar leven was. Ook maakt ze daar bekend dat Michael en zij het jongetje op 29 januari hebben verwelkomd. „Woorden schieten tekort om deze vorm van liefde te omschrijven. We genieten van deze tijd thuis met hem.”

Riverdale-collega Lili Reinhart reageerde enthousiast op de komst van River. „Zijn ooms en tantes kunnen niet wachten hem te ontmoeten”, schreef ze ook namens de andere castleden in de comments.