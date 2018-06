Asley Judd schrijft gewild boek over misbruik

Ashley Judd Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens de New York Post is Ashley Judd bezig met haar tweede boek, waarin ze gedetailleerd in zal gaan op het seksueel misbruik dat haar is overkomen. Niet alleen met Harvey Weinstein, maar ook toen ze een stuk jonger was. Het manuscript is zeer gewild onder uitgevers en waarschijnlijk kan de actrice al een voorschot van een miljoen euro binnen slepen.