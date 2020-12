Prins Harry klaagt krant aan na bewering dat hij geen contact meer had met mariniers

Advocatenkantoor Schillings, die zowel Harry als Meghan bijstaat, diende de aanklacht tegen uitgeverij Associated Newspapers Limited (ANL) eind november in, nadat Mail on Sunday in oktober het betreffende artikel zou hebben gepubliceerd. Daarin stond te lezen dat prins Harry niet meer waarin te lezen stond dat prins Harry het contact met de Royal Marines zou hebben verbroken sinds maart dit jaar toen hij een stap terug deed als royal.

Ondertussen loopt ook nog steeds de rechtszaak tussen Meghan en ANL. Die zaak gaat over de brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle die Mail on Sunday publiceerde in augustus 2018.