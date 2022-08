King Gizzard & The Lizard Wizard blaast Europese tournee af

Mackenzie is al jaren ziek maar hield het tot dusver geheim. „De afgelopen tien jaar heb ik de ziekte zo goed als mogelijk behandeld”, zegt de zanger op Instagram. „Het is een wonder dat we in het verleden geen shows hebben geannuleerd. Maar op dit moment is mijn gezondheid erg slecht en moet ik naar huis voor een dringende behandeling.”

De 31-jarige rocker vindt het vervelend voor alle fans maar belooft dat hij met de band snel terugkeert. Mackenzie zou met King Gizzard & The Lizard Wizard over twee weken op het Belgische Pukkelpop staan.