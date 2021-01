Rebel Wilson wordt anders behandeld sinds gewichtsverlies

„Ik vind het heel interessant om te zien hoe mensen je opeens behandelen”, vertelt Wilson. „Mensen kijken niet per se naar je om als je dik bent. En nu ik een beter figuur heb, bieden mensen aan om mijn boodschappen naar de auto te dragen en de deuren voor me open te houden. Ik dacht echt: ’is dit nu wat mensen altijd meemaken?’”

De Pitch Perfect-actrice is het afgelopen jaar zo’n 27 kilo afgevallen. Daarbij was ze vooral verbaasd over de ophef die ze daarmee veroorzaakte, „terwijl er zo veel gaande is in de wereld.” Daar voegt ze aan toe dat ze altijd blij is geweest met haar figuur. „Ik ben altijd vrij zelfverzekerd geweest. En nu ben ik super zelfverzekerd.”