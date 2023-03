Kaartverkoop Vermeer helemaal stilgelegd na stormloop op website

De site van het Rijksmuseum was maandagmiddag weer onbereikbaar nadat het museum nieuwe kaarten voor de tentoonstelling Vermeer in de verkoop had gedaan. Het museum wilde maandag niet zeggen om hoeveel kaarten het gaat. Het gaat om plekken in de extra avonduren waarop het museum open is tijdens de expositie. De verkoop van de extra kaarten ging maandagmiddag van start.

De tentoonstelling Vermeer is nog te zien tot en met 4 juni. Niet eerder waren er zoveel werken van de 17e-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond.

Eerder waren 450.000 kaarten in noodtempo uitverkocht. Half februari was de website van het Rijksmuseum ook anderhalve dag niet bereikbaar door de grote stormloop.