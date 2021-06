Roxeanne verzoent zich met ’Spaanse’ zus

Na zeventien jaar hebben Roxeanne Hazes en haar halfzus Nathalie zich met elkaar herenigd. Ⓒ Cornelie Tollens/Weekblad Privé

De familieverhoudingen binnen de Hazes-clan zijn weer veranderd. De kaarten zijn opnieuw geschud nu de jongste dochter Roxeanne de banden heeft aangehaald met haar oudste zus Nathalie, die in Spanje woont en daar tot voor kort een grand café runde. Sinds de crematie van hun vader André in 2004 hebben zij elkaar niet meer gezien, maar na hun eerste ontmoeting, vorige week in Vinkeveen, is het tussen de Hazes-dochters dikke mik.