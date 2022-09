EO maakt kinderserie over slavernijverleden Nederland

In Kofi’s Tori deelt Kofi, een 14-jarige tot slaaf gemaakte tiener, met behulp van vlogs zijn verhaal. Hij vertelt over het leven op de plantage, zijn broer, zijn baas, over verliefd zijn, zijn verleden en uiteindelijk zijn vluchtpoging.

Kofi, de hoofdrol in de online jeugdserie, wordt vertolkt door Daniël Kolf. De acteur, bekend van onder meer De Libi, groeide op in Suriname en verhuisde in 2015 naar Nederland. „De serie vertelt een belangrijk stukje geschiedenis, het slavernijverleden”, stelt Kolf. „Omdat we het verhaal vloggend en via socials delen is het straks te zien voor een nieuwe generatie. De toekomst moet haar verleden kennen, zodat deze zich niet zal herhalen.”

Andere acteurs in de serie zijn Keisha Doest, als het meisje waar Kofi verliefd op wordt, en Roeland Fernhout als plantagebaas. Kofi’s Tori wordt geproduceerd door Stepping Stone Producties. De serie wordt geregisseerd door Robbert Doelwijt jr. en is geschreven door Sergej Groenhart en Shirley Gast.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme riep het kabinet onlangs met klem op om werk te maken van formele excuses voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte zei eerder te verwachten binnenkort ’een volgende stap’ te maken in dit proces. Koning Willem-Alexander leek in zijn Troonrede ook voor te sorteren op excuses in juli 2023, als 150 jaar afschaffing van de slavernij in Nederland wordt gevierd. Formeel werd de slavernij in Nederland in 1863 afgeschaft. Maar veel tot slaaf gemaakten moesten nog tien jaar doorwerken op de plantages onder „speciaal toezicht” van de Nederlandse staat. Pas in 1873, dus tien jaar later, waren alle tot slaaf gemaakten daadwerkelijk vrij.