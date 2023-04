Model Sofia Richie getrouwd in Zuid-Frankrijk

De 24-jarige dochter van zanger Lionel Richie maakte in april 2022 bekend dat de twee verloofd waren. Richie en Grainge waren toen een jaar samen.

Het model had in 2016 een paar maanden een relatie met Justin Bieber. Daarna was ze enkele jaren samen met realityster Scott Disick, de ex van Kourtney Kardashian. Elliot Grainge is de zoon van Lucian Grainge, de directeur van Universal Music Group. Lucian heeft vaak samengewerkt met Lionel Richie. Sofia en Elliot kenden elkaar daardoor al lang.