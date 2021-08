Premium Het beste van De Telegraaf

Verkoop aan The Weeknd is wereldnieuws Amerikaanse droom Reinout Oerlemans compleet met miljoenenklapper megavilla

Door onze redactie Privé Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Reinout Oerlemans - die begin jaren negentig zes jaar lang te zien was als Arnie Alberts in de soap Goede tijden, slechte tijden - zal ongetwijfeld destijds niet hebben kunnen vermoeden dat hij twee decennia later voor 70 miljoen dollar (60 miljoen euro) zijn stulpje zou verpatsen aan een wereldster. Toch is dat recent gebeurd volgens de Wall Street Journal, die Daniëlle en Reinout omgedoopt heeft tot ’the Oerlemanses’ na hun verkoop aan The Weeknd. Hoe heeft de voormalig acteur zijn Amerikaanse droom gerealiseerd?