The Weeknd doneert 1 miljoen dollar aan slachtoffers in Ethiopië

The Weeknd Ⓒ Getty Images

The Weeknd heeft zijn portemonnee getrokken om hulp te bieden aan inwoners van Ethiopië. In de regio Tigray is namelijk al een tijdje een conflict gaande waarbij milities zich tegen de centrale regering keren. Dit heeft onder meer verkrachtingen en plunderingen als gevolg en maakte dat honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen.