Kim Kardashian schikt met fotograaf over Instagram-foto

Begin dit jaar klaagde Bolden de realityster aan omdat ze in oktober 2018 een foto van zichzelf en haar man Kanye West op Instagram had geplaatst zonder toestemming te vragen. De fotograaf zei dat de foto van hem was en wilde een schadevergoeding van zo’n 126.000 euro.

Volgens de rechter in New York is de zaak nu afgedaan. „Het is besloten dat er in de zaak geschikt is en dat beide partijen ieder hun eigen advocatenkosten moeten betalen.”