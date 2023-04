Japanse componist Ryuichi Sakamoto (71) overleden

Het overlijden van Sakamoto werd zondag bekend gemaakt in de Japanse lokale krant Yomiuri Shimbun. Als lid van Yellow Magic Orchestra gold Sakamoto als pionier van de Japanse technopop.

De componist beleefde daarnaast in 1983 zijn debuut in Hollywood toen hij de muziek componeerde van de film Merry Christmas Mr. Lawrence. In die film, waarin ook David Bowie speelde, had Sakamoto een rol als commandant van een krijgsgevangenkamp. Voor de soundtrack sleepte hij een BAFTA in de wacht, de belangrijkste Britse filmprijs.

In 1987 was Sakamoto ook te zien in The last emperor, waar hij eveneens de soundtrack voor componeerde. Het bleek een schot in de roos: hij won er een Oscar, Grammy en Golden Globe mee. Afgelopen december gaf Sakamoto, die in 2021 te horen kreeg dat hij kanker had, een digitaal afscheidsconcert voor zijn fans dat hij liedje voor liedje had opgenomen.

Sakamoto’s dood volgt kort na het overlijden van Yukihiro Takahashi, met wie hij in 1978 Yellow magic orchestra oprichtte. Takahashi overleed op 15 januari nadat hij in 2020 de diagnose kanker kreeg.